Neve fino al Sud Allarme meteo Italia travolta dal gelo polare | cosa succede a Capodanno

L’Italia si appresta a vivere un passaggio di consegne tra il 2025 e il 2026 sotto il segno di un cambiamento meteorologico radicale che promette di trasformare il volto della penisola in pochissime ore. Le ultime proiezioni indicano con chiarezza che la stabilità atmosferica goduta in precedenza sta per essere spazzata via da una poderosa irruzione di aria artica proveniente direttamente dalle vaste pianure russe. Questo scenario non si limiterà a portare un semplice raffreddamento stagionale ma configurerà una vera e propria crisi termica che colpirà con particolare violenza proprio in coincidenza delle festività di fine anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Neve fino al Sud”. Allarme meteo, Italia travolta dal gelo polare: cosa succede a Capodanno Leggi anche: Previsioni meteo, inverno in anticipo: neve e gelo polare con temperature fino a meno 10 gradi Leggi anche: Freddo polare fino a quando? Tornerà la neve? Le previsioni meteo. In Lombardia sole (ma che gelo) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Emilia-Romagna, allerta rossa: possibili esondazioni. Allerta gialla per altre 4 regioni; Maltempo Emilia-Romagna, Senio sopra la soglia rossa. Disposte evacuazioni nel Ravennate; Verso Capodanno con sole e gelate notturne. Ondata di freddo da San Silvestro (ma senza neve); Dove nevicherà nei prossimi giorni: crollo delle temperature e allarme per le gelate. Le previsioni. Meteo Piemonte: neve e maltempo fino a Natale, allerta gialla nel Cuneese - matematici confermano un cambio di rotta per il meteo in Piemonte: la struttura depressionaria, spostatasi più a sud- lagendanews.com

