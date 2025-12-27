Nessuna sorpresa sotto l’albero Yuasa Battery sconfitta a Verona

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rana Volley Verona 3 Yuasa Battery 0 RANA VOLLEY: Cortesia 6, Valbusa, Gironi (L2), Planinsic, Staforini (L1), Keita 6, Sani 11, Christenson 2, Bonisoli, Glatz 7, Vitelli, Darlan 15, Mozic 1, Nedeijkovic 11 All. Soli YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 8, Magalini 10, Cubito, Vecchi (L1), Falaschi, Stankovic 2, Pellacani 2, Petkov 6, Fedrizzi 5, Marchiani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L2). All. Ortenzi Arbitri: Serafin e Simbari Parziali: 25-21 (24’), 25-19 (25’), 25-16 (24’) Una Yuasa Battery super incerottata cede il passo contro la Rana Volley, giocando praticamente alla pari nel primo set con un vantaggio anche di cinque punti, rimontato da Verona, per poi cedere più nettamente negli altri due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

