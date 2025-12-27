NerdPoolit cambia pelle | nuovo design recensioni 2.0 e Il Mio Nerdpool

Anno nuovo, NerdPool nuovo? Non proprio, perché abbiamo deciso di anticipare i tempi. Mentre ci prepariamo a un 2026 che si preannuncia caldissimo sul fronte tech e pop culture, abbiamo deciso che era il momento di rifarci il guardaroba. Ma non si tratta solo di estetica: abbiamo smontato il motore sotto il cofano per darvi un sito più veloce, più intelligente e, soprattutto, cucito su misura per voi. In breve:. Una nuova grafica: NerdPool.it lancia un redesign completo pensato per l’utilizzo da smartphone (Mobile First).. Recensioni 2.0: tra le novità principali spiccano le nuove schede recensione con box “Pro e Contro”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NerdPool.it cambia pelle: nuovo design, recensioni 2.0 e “Il Mio Nerdpool”

Leggi anche: NerdPool incontra Fraffrog

Leggi anche: NerdPool incontra deet

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Intel cambia pelle: nuovi manager e legami sempre più stretti con Washington - Intel ha annunciato una serie di nomine che rafforzano relazioni governative, comunicazione e sviluppo tecnologico. hwupgrade.it