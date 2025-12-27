Neonati morti nel Lodigiano cause naturali I primi esiti delle autopsie | nessuna responsabilità di terzi
Lodi – Le autopsie sui due bambini deceduti nel Lodigiano alla fine della scorsa settimana sono state eseguite il 23 dicembre nel Dipartimento di Medicina legale dell’Università di Pavia. Gli accertamenti medico-legali sono stati disposti dalla Procura di Lodi, con l’obiettivo di chiarire le cause dei decessi. Allo stato attuale non emergerebbero profili di responsabilità riconducibili a terzi. Per entrambe le vicende, infatti, il pubblico ministero di turno, Martina Parisi, ha aperto fascicoli conoscitivi, senza formulare ipotesi di reato, né iscrivere persone nel registro degli indagati. Il primo episodio risale a giovedì, intorno alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
