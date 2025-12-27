Nella notte torinese dove l’alcol è facile la cocaina è normale e i residenti non dormono

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle vie della movida torinese la sera non comincia piano. Da San Salvario a piazza Santa Giulia, da piazza Vittorio Veneto alle vie limitrofe, da Vanchiglia al centro: verso le 22 i tavolini sono già pieni. I bicchieri pure. In un normale weekend sotto la Mole si viaggia al massimo e anche un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

nella notte torinese dove l8217alcol 232 facile la cocaina 232 normale e i residenti non dormono

© Torinotoday.it - Nella notte torinese dove l’alcol è facile, la cocaina è normale e i residenti non dormono

Leggi anche: Cosa fanno gli uccelli di notte: dove dormono e quando

Leggi anche: Tommaso Severino: «Non sapevo fosse morto». La notte del 28enne tra alcol e cocaina prima dello schianto che ha ucciso il poliziotto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.