Nel villaggio nigeriano bombardato da Trump | Qui l’Isis non c’è

Si chiama Jabo e si trova nel nord-ovest della Nigeria uno dei villaggi nigeriani bombardati dagli Stati Uniti nel raid festeggiato il giorno di Natale da Donald Trump. Il frammento di un missile è atterrato a pochi metri dall’ unica struttura medica del paese. E ha provocato shock e confusione. La Cnn ha sentito un residente testimone. Suleiman Kagara ha detto di aver sentito una forte esplosione e di aver visto fiamme mentre un proiettile volava sopra la loro testa. «Non siamo riusciti a dormire la notte scorsa», ha detto Kagara. «Non avevamo mai visto niente del genere prima». Trump, la Nigeria e l’Isis. 🔗 Leggi su Open.online

