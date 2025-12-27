nel 2026 georgia on my mind e dream a little dream of me entrano nella lista dei brani di dominio pubblico negli usa

Georgia On My Mind e Dream A Little Dream Of Me, sono alcuni tra i brani che nel 2026 diventeranno di dominio pubblico negli Stati Uniti. La legge che regola i termini del copyright scade alla fine dell’ anno solare negli States e, secondo le norme attuali, i brani musicali sono protetti solo per novantacinque anni dopo la loro pubblicazione. Ragion per cui, dal 1 gennaio 2026 tutto ciò che è stato pubblicato per la prima volta nel 1930 sarà gratuito. Negli Stati Uniti chiunque può eseguire o registrare nuove versioni delle canzoni in questione, oppure interpolare, adattare o citare la loro melodia e i loro testi, secondo quanto prevede la legislatura americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella sua lunga carriera Ray Charles è stato conduttore televisivo, uomo di affari e di spettacolo, ha realizzato una quantità impressionante di duetti, non tutti riusciti. Ma questa versione di "Georgia On My Mind" è per me insuperabile! https://go.leoravera.it/4 - facebook.com facebook