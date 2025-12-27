Nel 2026 agli Uffizi una mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico

FIRENZE – Magnifico 1492. Questo il titolo della grande mostra, dedicata a Lorenzo, il più celebre esponente della dinastia medicea, che le Gallerie degli Uffizi stanno organizzando per il prossimo anno. L’esposizione, unica nel suo genere, intende proporsi al pubblico come autentica e dettagliata ricostruzione, la più ampia mai messa in campo, della ricchissima collezione dei Medici, raccolta e custodita nel palazzo di famiglia di via Larga a Firenze, oggi Palazzo Medici – Riccardi – così come descritta e inventariata nel 1492, alla morte di Lorenzo. Oltre ad una vasta selezione di dipinti e sculture con veri e propri capolavori, vi saranno dunque vasi, gemme, cammei, monete, codici, carte geografiche, a testimonianza della variegata e multiforme gamma di interessi, passioni e curiosità che costituì uno dei tratti più tipici della stirpe medicea. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

