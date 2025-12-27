Nel 2025 reati in calo 37 interventi al giorno e percorsi quasi due milioni di chilometri

Con il 2025 che volge al termine il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza traccia un bilancio di tutte le attività svolte. Il 2025 si chiude con un rafforzamento delle operazioni, un monitoraggio del territorio sempre più attento e accurato e una continua attenzione alla tutela dei. Nel 2025 calano i reati, 37 interventi al giorno e percorsi quasi due milioni di chilometri. Fregene più sicura: in calo furti e reati contro le persone; «Violenza di genere, casi in aumento: 211 in 11 mesi»; Reati in calo, truffe in controtendenza: il bilancio del Prefetto; Questura di Venezia: il riassunto di un anno di attività e il saluto al Questore Bonaccorso. Carabinieri di Pordenone: "L'attività di prevenzione fa calare i reati" - Stabili rapine reati di droga, diminuiti i casi da "codice rosso"

Nel 2025 calano i reati, 37 interventi al giorno e percorsi quasi due milioni di chilometri - Il colonnello Breda: «Anche quest’anno si annota una diminuzione della delittuosità complessiva; il trend viene confermato anche nei furti e nelle ... ilpiacenza.it

IL BILANCIO DEI CARABINIERI CASERTA - Criminalità in calo del 9% nel 2025, furti e usura in forte diminuzione. Rapine e truffe informatiche in aumento TUTTI I NUMERI - 18:36:25 Nel corso della presentazione del bilancio annuale sull’andamento della criminalità in provincia di Caserta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Manuel Scarso, ha illustrato ... casertafocus.net

In Olanda chiudono molte carceri per calo di detenuti e crimini, mentre i giudici puntano a pene alternative per reati minori e riduzione della pena. https://tech.everyeye.it/notizie/paesi-bassi-chiuso-carceri-perche-non-criminali-850042.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook

Provincia di Cosenza, il bilancio 2025 della Questura: reati in calo, ma crescono gli incendi x.com

