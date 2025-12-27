I sondaggi politici mostrano la risalita di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il +0,3% andando al 31,3%. In lieve calo le forze politiche sul secondo e sul terzo gradino del podio. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde il -0,2% andando al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde il -0,1% andando al 12,7%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Di seguito il sondaggio Swg per La7 diffuso il 22 dicembre: non si esprime – 33% (-2%);. Fratelli d’Italia – 31,3% (+0,3%);. Partito Democratico – 22,1% (-0,2%);. Movimento 5 Stelle – 12,7% (-0,1%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nei sondaggi politici Meloni è in risalita, Schlein e Conte perdono punti

Leggi anche: Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30%, Schlein in sofferenza, Conte tiene

Leggi anche: Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30%, Schlein stabile, giù Conte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sondaggio di fine anno col botto per la Meloni | è la leader più amata A sinistra Conte supera Schlein; Sondaggi politici il risultato di oggi è da record Chi salta di gioia; Giorgia Meloni sui social è già ‘27’ La campagna pro-premier e i profili non ufficiali; Il segreto di Meloni è governare senza disturbare gli italiani.

Sondaggi politici 2025/ Campo largo -3% dal Governo, Meloni esulta sul Referendum: Sì 47%. sinistra doppiata - Sondaggi politici di Emg verso fine 2025: scarto minimo tra Governo e Centrosinistra, ma sul Referendum Meloni "doppia" le opposizioni. ilsussidiario.net