Nei sondaggi politici Meloni è in risalita Schlein e Conte perdono punti
I sondaggi politici mostrano la risalita di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il +0,3% andando al 31,3%. In lieve calo le forze politiche sul secondo e sul terzo gradino del podio. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde il -0,2% andando al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde il -0,1% andando al 12,7%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Di seguito il sondaggio Swg per La7 diffuso il 22 dicembre: non si esprime – 33% (-2%);. Fratelli d’Italia – 31,3% (+0,3%);. Partito Democratico – 22,1% (-0,2%);. Movimento 5 Stelle – 12,7% (-0,1%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30%, Schlein in sofferenza, Conte tiene
Leggi anche: Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30%, Schlein stabile, giù Conte
Sondaggio di fine anno col botto per la Meloni | è la leader più amata A sinistra Conte supera Schlein; Sondaggi politici il risultato di oggi è da record Chi salta di gioia; Giorgia Meloni sui social è già ‘27’ La campagna pro-premier e i profili non ufficiali; Il segreto di Meloni è governare senza disturbare gli italiani.
Sondaggi politici 2025/ Campo largo -3% dal Governo, Meloni esulta sul Referendum: Sì 47%. sinistra doppiata - Sondaggi politici di Emg verso fine 2025: scarto minimo tra Governo e Centrosinistra, ma sul Referendum Meloni "doppia" le opposizioni. ilsussidiario.net
Sondaggi politici 2025/ Meloni sopra 31%, recupero a Natale con +9% sul Pd. Papa Leone personaggio dell’anno - Sondaggi politici Natale 2025, top Papa Leone XIV come personaggio più positivo dell'anno: sui partiti, recupero di Meloni e calo Pd- ilsussidiario.net
Sondaggi politici, balzo in avanti per Fdi di Meloni, recupera anche Forza Italia di Tajani - Secondo l'ultima media sondaggi, pubblicata da Termometro politico, relativa alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre, cresce tutto il centrodestra: si ... fanpage.it
Sondaggi Shock: Meloni Vola, Schlein Crolla e Conte gode! #shorts
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a crescere. Equilibrio ancora aperto tra Lega e Forza Italia Segnali di ripresa per Fratelli d’Italia. L’ultima rilevazione Swg realizzata per La7 indica un cambio di passo per il partito guidato dalla presidente del Consiglio Gi - facebook.com facebook
Sondaggi politici, FdI recupera. Sempre testa a testa tra Lega e Forza Italia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.