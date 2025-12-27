NBA i risultati della notte 27 dicembre | Keyonte George aiuta il colpo Jazz sui Pistons vincono Celtics e Suns

Dopo il tradizionale Natale da cinque partite, che ormai sono tali da più di 15 anni, sono 9 quelle che vanno in scena nella notte successiva: parecchio accade su qualsiasi parquet tra quelli impiegati, ma andiamo a vedere tutti i dettagli di quanto si è visto. Per i Miami Heat (16-15) vittoria importante per 111-126 sugli Atlanta Hawks (15-17): 25 i punti di Norman Powell con 21 di Pelle Laon, dall’altra parte 30 di Trae Young e 24-9-10 di Jalen Johnson. Niente campo per Simone Fontecchio, ma ormai (per fortuna) questa è un’evenienza molto rara. Bene anche gli Charlotte Hornets (11-20), che si fanno pochi problemi per vincere 105-120 sugli Orlando Magic (17-14): 22 i punti di LaMelo Ball e nel complesso sette in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it

