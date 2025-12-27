NBA i risultati della notte 27 dicembre | Keyonte George aiuta il colpo Jazz sui Pistons vincono Celtics e Suns
Dopo il tradizionale Natale da cinque partite, che ormai sono tali da più di 15 anni, sono 9 quelle che vanno in scena nella notte successiva: parecchio accade su qualsiasi parquet tra quelli impiegati, ma andiamo a vedere tutti i dettagli di quanto si è visto. Per i Miami Heat (16-15) vittoria importante per 111-126 sugli Atlanta Hawks (15-17): 25 i punti di Norman Powell con 21 di Pelle Laon, dall’altra parte 30 di Trae Young e 24-9-10 di Jalen Johnson. Niente campo per Simone Fontecchio, ma ormai (per fortuna) questa è un’evenienza molto rara. Bene anche gli Charlotte Hornets (11-20), che si fanno pochi problemi per vincere 105-120 sugli Orlando Magic (17-14): 22 i punti di LaMelo Ball e nel complesso sette in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (5 dicembre): vincono 76ers e Celtics. Austin Reaves decisivo nel successo dei Lakers
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (3 dicembre): chi ferma i Thunder? Edwards salva Minnesota, bene i Celtics sui Knicks
Heat e Clippers vincono in trasferta, cade Detroit; NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Keyonte George aiuta il colpo Jazz sui Pistons, vincono Celtics e Suns; NBA: Gilgeous-Alexander da record, Pacers ko contro i Celtics; NBA, risultati della notte: Doncic trascina i Lakers, Rockets e Pistons cadono all'OT.
NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Keyonte George aiuta il colpo Jazz sui Pistons, vincono Celtics e Suns - Dopo il tradizionale Natale da cinque partite, che ormai sono tali da più di 15 anni, sono 9 quelle che vanno in scena nella notte successiva: parecchio ... oasport.it
NBA, i risultati della notte. OKC torna a vincere. Boston in grande forma, vincono Denver e Golden State - Dopo la terza sconfitta della loro stagione, gli Oklahoma City Thunder riprendono immediatamente la loro marcia e ... oasport.it
NBA, i risultati della notte: San Antonio batte ancora OKC, sconfitte per Rockets e Knicks - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: San Antonio batte ancora OKC, sconfitte per Rockets e Knicks ... sport.sky.it
NBA, i risultati della notte: crollo Lakers contro Houston, Denver vince al supplementare #SkySportBasket #NBA #NBAChristmasDay x.com
Il dado è tratto!!! quest’anno è stato davvero pesante sotto tutti i punti di vista, abbiamo lavorato così sodo che per alcuni mesi abbiamo dormito si è no 5 ore a notte. Abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili (per noi) e abbiamo realizzato progetti pazzeschi p - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.