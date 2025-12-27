Navigare il Lago di Como | il calendario da collezione di Sentiero dei Sogni per il 2026
Il bicentenario del varo del primo battello è l’occasione per dedicare alle imbarcazioni caratteristiche del Lario il quinto calendario da collezione dell’associazione Sentiero dei Sogni, allargando lo sguardo dai piroscafi alle altre tipologie di natanti tipici. Va ricordato, infatti, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it
