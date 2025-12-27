Nato Rutte | ‘no a sistema di difesa europeo senza Stati Uniti’
Mark Rutte ha respinto l'idea di istituire un sistema di difesa europeo senza coinvolgere gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Nato, vertice dei ministri della Difesa a Evere, sul tavolo rafforzamento misure contro "nemico inesistente" russo, Rutte: "Droni? Non sempre da abbattere"
Leggi anche: Gli Stati Uniti negano il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton
Il segretario generale della Nato Mark Rutte: no a sistema difesa europeo senza Stati Uniti - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha respinto l'idea di istituire un sistema di difesa europeo senza coinvolgere gli Stati Uniti ... msn.com
Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati” - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte ha messo in guardia gli alleati: la Cina si sta rafforzando militarmente "non per una parata militare a Pechino", ma per usare ... quotidiano.net
Nato, vertice all'Aja. Spesa Difesa, Rutte: "Fare in fretta". Lungo colloquio Trump-Meloni - Al centro del dibattito tra i vari Paesi il tema della Difesa e della spesa militare, con il segretario Mark ... tg24.sky.it
Mark Rutte lancia l’allarme: “L’Europa non ha la marcia giusta, abbiamo bisogno di MILIARDI SUBITO!”
Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha respinto l'idea di istituire un sistema di difesa europeo senza coinvolgere gli Stati Uniti https://l.euronews.com/wKI2 - facebook.com facebook
Il segretario della #Nato #Rutte dice che dobbiamo aspettarci "una guerra come quella toccata ai nostri padri". Nei Tg ci mostrano continuamente militari e ministri vestiti da militari. Vogliono convincerci che la guerra è ineluttabile. Ma sono loro che la vogliono. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.