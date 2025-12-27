Nato Rutte | ‘no a sistema di difesa europeo senza Stati Uniti’

Mark Rutte ha respinto l'idea di istituire un sistema di difesa europeo senza coinvolgere gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

