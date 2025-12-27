Il difensore olandese del Manchester City ha perso il posto da titolare nella squadra di Guardiola. Vuole cambiare aria in vista del Mondiali Una sola presenza da titolare in Premier League fino a questo momento. Nathan Ake è conscio del fatto di non essere più una pedina fondamentale nello scacchiere di Pep Guardiola e vuole cambiare squadra a gennaio. La destinazione preferita del 30enne difensore centrale olandese è la Serie A, dove è convinto di potersi rilanciare in una big per farsi trovare al meglio della forma ai prossimi Mondiali. Nathan Ake (foto Ansa) – Calciomercato.it Due i top club italiani interessati ad Ake: Inter e Juventus che, sfruttando la situazione, potrebbero anche chiederlo al Manchester City c on la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nathan Ake ‘chiama’ Inter e Juve: vuole la Serie A a gennaio

Aké, tegola per il Manchester City in vista dell’Inter! Fuori in barella - Inter, prima giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League. inter-news.it

Aké, assenza quasi certa per Manchester City-Inter: una sensazione - Germania di UEFA Nations League, le sensazioni sulle condizioni di Nathan Aké non sono delle migliori. inter-news.it

Olanda-Germania, Aké esce in barella. Il City dovrà valutarlo in vista dell’Inter - Nathan Aké, difensore dell'Olandae del Manchester City, è stato costretto a lasciare il campo in barella per un infortunio durante la gara contro la Germania. fcinter1908.it

