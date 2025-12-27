Maxi operazione dei Carabinieri tra Val Fortore e Sannio: 42 pattuglie in campo, denunce, ritiri cautelari e nessun reato predatorio durante le festività. Nei giorni di Natale e Santo Stefano ed in quelli immediatamente precedenti i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni di competenza, volti alla prevenzione delle truffe e dei reati predatori – specie in danno di bancomat e postamat – ed alla verifica del rispetto delle norme in materia di produzione, commercio e detenzione degli artifizi pirotecnici, impiegando 42 pattuglie che hanno concentrato i controlli su 116 persone, 110 veicoli e 14 esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Natale sotto controllo nel Fortore: esplosivi, armi e munizioni sequestrati

Natale sicuro nel Fortore: controlli rafforzati, sequestrati esplosivi e armi - Nei giorni di Natale e Santo Stefano, nonché in quelli immediatamente precedenti, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, ... ntr24.tv