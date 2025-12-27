Natale senza giunta Fico e Decaro col problema assessori che tocca anche Giani

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scenario paradossalmente l’ha paventato l’unico che problemi nella composizione della giunta non ne ha, visto che si è insediato lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

natale senza giunta fico e decaro col problema assessori che tocca anche giani

© Ilfoglio.it - Natale senza giunta. Fico e Decaro col problema assessori (che tocca anche Giani)

Leggi anche: Giani e la prima giunta Campo largo: rivolta Pd a Prato e Siena, senza assessori. Ma la Schlein e Fossi esultano per Mia Diop

Leggi anche: Giunta regionale di Fico entro Natale (Pd e De Luca permettendo), poi tocca a staff e dirigenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale senza giunta. Fico e Decaro col problema assessori (che tocca anche Giani); «Esecutivo prima di Natale, il centrosinistra si sta incartando sui nomi»; Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo; LA CORSA CONTRO IL TEMPO DI ROBERTO FICO PER CHIUDERE LA GIUNTA PRIMA DI NATALE.

natale senza giunta ficoNatale senza giunta. Fico e Decaro col problema assessori (che tocca anche Giani) - E per i presidenti c'è la trappola degli "assessori a tempo" lanciati verso le politiche ... ilfoglio.it

natale senza giunta ficoPerché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo) - La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni? fanpage.it

natale senza giunta ficoGiunta regionale di Fico entro Natale (Pd e De Luca permettendo), poi tocca a staff e dirigenti - L’area De Luca insiste sull’ex vicepresidente Bonavitacola per un posto da assessore. fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.