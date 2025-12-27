Natale senza giunta Fico e Decaro col problema assessori che tocca anche Giani

Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo) - La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni? fanpage.it

Giunta regionale di Fico entro Natale (Pd e De Luca permettendo), poi tocca a staff e dirigenti - L’area De Luca insiste sull’ex vicepresidente Bonavitacola per un posto da assessore. fanpage.it

Comune di Tortolì. . La manifestazione Miracolo di Natale, giunta alla 29ª edizione, si è svolta giovedì scorso anche a Tortolì, all’interno di una grande mobilitazione solidale che ha unito territori e comunità nel segno della condivisione e dell’aiuto concreto. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.