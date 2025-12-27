Natale record ma per la pioggia La neve in città resta solo nell' immaginario

Il 24 dicembre 2025 è destinato a rimanere impresso nella storia meteorologica di Modena come una data da primato. Non si è trattato semplicemente di una giornata caratterizzata dal maltempo, ma della vigilia di Natale più piovosa mai registrata dall’inizio delle osservazioni strumentali nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Natale con la pioggia in città, neve in Appennino e temperature in picchiata Leggi anche: Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale record, ma per la pioggia. La neve in città resta solo nell'immaginario; Meteo, festività sotto la pioggia: in arrivo il ciclone di Natale; Emilia-Romagna, allerta rossa: possibili esondazioni. Allerta gialla per altre 4 regioni; Settimana di Natale: si riaccende l'inverno con vortice carico di piogge e neve. Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta - Acqua alta a Venezia e rischio frane in Campania ... ilfattoquotidiano.it

Meteo Natale: maltempo con piogge, neve e venti. Ecco quando migliora - Le previsioni meteo per oggi, Natale, indicano ancora una giornata di maltempo con piogge, nevicate abbondanti e forti venti. meteo.it

Meteo, Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale»: vento, piogge e neve a nord, a sud il clima resta mite. «E da domani bel tempo ovunque» - In Pianura Padana massime intorno ai 5 gradi e qualche fiocco bianco anche a bassa quota specie in Emilia e Piemonte. msn.com

