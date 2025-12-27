Natale ok ma senza pienone | Ora il turismo volta pagina Puntiamo tutto sul Capodanno
Non è stato un Natale da tutto esaurito. Le prenotazioni hanno subìto un calo rispetto all’anno scorso, anche a causa del meteo, tanto che l’occupazione media degli alberghi in Umbria è girata tra il 50 e il 55% per cento, eccezione fatta per Gubbio e il Trasimeno che invece hanno brindato ad un Natale molto generoso. A tracciare il bilancio di questa prima tornata del turismo legato alle festività il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, che parla invece di un Capodanno con il vento a favore. Presidente, Natale dunque così-così: previsioni per San Silvestro? "Il comparto alberghiero è soddisfatto: l’occupazione delle camere ora è salita al 75-80%; con il last minute speriamo di raggiungere il 90%". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Capodanno fa sorridere gli hotel: “Occupato già il 70% delle camere Ma puntiamo al tutto esaurito”
Leggi anche: Natale e Capodanno a gonfie vele. I ristoranti brindano con il pienone
Natale ok, ma senza pienone : Ora il turismo volta pagina . Puntiamo tutto sul Capodanno; La sorpresa di Natale: spunta una volpe in pieno Centro storico; Credere a Babbo Natale è ancora possibile?; Un Natale originale, colorato e pieno d’amore a Bisignano.
Natale ok, ma senza pienone: "Ora il turismo volta pagina. Puntiamo tutto sul Capodanno" - Il presidente di Federalberghi Fittuccia: "Gubbio e Trasimeno al top. msn.com
Natale, missione pienone. “Effetto Trump e crisi, ma gli hotel attraggono” - Firenze, 29 novembre 2025 – Le stime Irpet per i primi 9 mesi dell’anno parlano di una contrazione del 2% per il turismo toscano. lanazione.it
Ottime prospettive per Natale all'Aprica, che registra un più 20% nei ristoranti, gli alberghi seguono la tendenza degli scorsi anni. Pienone anche senza neve - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.