Natale ok ma senza pienone | Ora il turismo volta pagina Puntiamo tutto sul Capodanno

Non è stato un Natale da tutto esaurito. Le prenotazioni hanno subìto un calo rispetto all’anno scorso, anche a causa del meteo, tanto che l’occupazione media degli alberghi in Umbria è girata tra il 50 e il 55% per cento, eccezione fatta per Gubbio e il Trasimeno che invece hanno brindato ad un Natale molto generoso. A tracciare il bilancio di questa prima tornata del turismo legato alle festività il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, che parla invece di un Capodanno con il vento a favore. Presidente, Natale dunque così-così: previsioni per San Silvestro? "Il comparto alberghiero è soddisfatto: l’occupazione delle camere ora è salita al 75-80%; con il last minute speriamo di raggiungere il 90%". 🔗 Leggi su Lanazione.it

