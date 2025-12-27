Natale nella Terra Santa ferita | Io a Betlemme per la messa Festeggiamo una speranza di pace

Un Natale speciale. Come definire diversamente quello appena vissuto, a Betlemme, da Anna Orlandini? Quarantaquattro anni, centese, laurea in scienze politiche e specializzazione in scienze diplomatiche, Anna da poche settimane opera a Gerusalemme nella veste di capo ufficio per la Palestina, alla direzione generale per la Protezione civile europea e gli aiuti umanitari. In precedenza, ha operato in Africa, in Medioriente (Libano e Siria) passando poi in Bangladesh. E ora è, appunto, nella tormentata capitale, luogo sacro per le tre religioni monoteistiche. Pochi giorni fa era a Cento, in famiglia, quando ricevette l’invito del cardinale Pizzaballa alla messa di mezzanotte a Betlemme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Natale nella Terra Santa ferita: "Io, a Betlemme per la messa. Festeggiamo una speranza di pace" Leggi anche: Gaza, Papa Leone XIV: "Scintilla di speranza in Terra Santa, si prosegua verso uno pace giusta" Leggi anche: Natale, una pausa di speranza: il vescovo Aiello esorta a ritrovare la gioia nella "Pace" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Natale nella Terra Santa ferita: Io, a Betlemme per la messa. Festeggiamo una speranza di pace; Domani 23 dicembre la puntata speciale dei Dialoghi dello Spirito con il Card. Pizzaballa; ”Oggi è nato per noi il Salvatore”: la venuta di Dio nella nostra storia. Natale nella Terra Santa ferita: "Io, a Betlemme per la messa. Festeggiamo una speranza di pace" - La centese Anna Orlandini è impegnata a Gerusalemme alla direzione generale per la Protezione civile "Ho ricevuto l’invito del cardinale Pizzaballa, per me è stata una grande emozione. ilrestodelcarlino.it

A Natale dalla Toscana parte “Una carezza per la Terra Santa” - «Non ci saranno feste esterne, perché il conflitto continua, ma celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e piccoli segni di gioia sì: un albero di Natale, il presepe, anche quello vivente. toscanaoggi.it

Natale 2025: Toscana Oggi, numero speciale per la campagna “Una carezza per la Terra Santa” con le voci di Pizzaballa, Romanelli, Lojudice e testimonianze da Gaza - “Non ci saranno feste esterne, perché il conflitto continua, ma celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e piccoli segni di gioia sì: un albero di Natale, il presepe, anche quello vivente. agensir.it

Madre, una notte di Natale io penso con neve in terra e fulgor d’astri in cielo, e dentro il gemmeo fluttuante velo un aroma nostalgico d’incenso. Tu sfioreresti il suol col passo alato de’ tuoi tempi più belli – allor che il gajo cuore batteva al ritmo del telajo, e pove - facebook.com facebook

Buon Natale a chi combatte per la vita, terra e libertà, a tutti i loro cari e alle (tante) persone che li sostengono. Devono combattere, loro, non essere pacifisti Cattivo Natale a chi aggredisce i vicini, ammazza e tortura. Speriamo che diventino pacifisti, non ci cre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.