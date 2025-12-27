Natale macchiato dalla violenza Confesercenti | Isolare chi crea tensioni

Tempo di lettura: 2 minuti La Confesercenti provinciale di Avellino condanna fermamente gli episodi di violenza registrati in città alla vigilia di Natale ed esprime solidarietà all’esercente vittima di un’aggressione, mentre svolgeva il proprio lavoro. Tocca purtroppo registrare ancora una volta situazioni assurde e inaccettabili, come risse, aggressioni e comportamenti incivili, in momenti e luoghi che dovrebbero essere di aggregazione e festa, che compromet tono la tranquillit à delle persone: passanti, avventori di locali e operatori. Episodi ancor più paradossali perché si verificano in un giorno che dovrebbe essere occasione per riflettere non soltanto sul messaggio del Natale, ma anche sul rapporto con gli altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

