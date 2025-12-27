Natale in famiglia per Ilary Blasi che rilancia il maglione brutto delle feste

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary Blasi ha trascorso il Natale circondata dall'affetto dei suoi cari. Ha festeggiato insieme alle figlie, alle sorelle e al compagno Bastian Muller. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’omaggio di Ilary Blasi alla “romanità”: il significato della T-shirt

Leggi anche: I capelli “non troppo biondi” sono il must dell’inverno 2026, come dimostrato da Ilary Blasi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Totti, Blasi e i figli: tensioni in famiglia in vista del Natale? Le indiscrezioni; Francesco Totti e Ilary Blasi, tensione in famiglia in vista del Natale: «I figli snobbano Noemi Bocchi, lui è geloso di Bastian Muller»; Totti-Blasi, Natale ad alta tensione (per ‘colpa’ di Noemi). E il Pupone mette Bastian nel mirino; Natale, da Diletta Leotta a Ilary Blasi fino a Chiara Ferragni: le feste dei vip tra cenoni e viaggi.

natale famiglia ilary blasiNatale in famiglia per Ilary Blasi, che rilancia il “maglione brutto” delle feste - Ha festeggiato insieme alle figlie, alle sorelle e al compagno Bastian Muller. fanpage.it

natale famiglia ilary blasiIlary Blasi, Natale da favola: l’anello che cambia tutto - Natale romantico per Ilary Blasi: la foto con Bastian Muller e l’anello in bella vista riaccendono le voci di nozze sempre più vicine ... corrieredellosport.it

Natale a casa dei vip: Chiara Ferragni con i figli, Elisabetta Gregoraci in Kenya (con l'ex marito Briatore), fuga d'amore per Fedez, Belen tutto in famiglia - Tra scatti, alberi colossali, decine di pacchi da scartare e tavole imbandite, la sera della vigilia di Natale dei vip si è dimostrata, anche per il 2025, il momento in cui lo sfarzo ... leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.