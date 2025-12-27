Natale e Santo Stefano da record per la mostra di arte presepiale di Sansepolcro

Grande successo di pubblico nelle giornate di Natale e santo Stefano per la mostra di arte presepiale città di Sansepolcro, giunta alla sua sesta edizione. Si calcola un incremento di visitatori di circa il trenta per cento rispetto all’edizione del 2024, che già aveva totalizzato numeri molto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

