Natale di Sport e Inclusione il 28 dicembre a Roma il 1° ProAbile Day
Domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 10.00, il Centro Sportivo Red Tigers 1957 (Via dei Ruderi di Torrenova 2, Roma) ospiterà il 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione, una giornata aperta alla cittadinanza a entrata gratuita, dedicata allo sport inclusivo, alla partecipazione e alla valorizzazione delle abilità di ciascuno. Si tratta di un evento del 6° Municipio, patrocinato dalla Regione Lazio, e gestito per gli aspetti organizzativi dall'H2O Eventi, una iniziativa che ha fatto suo il format di Sport in Famiglia. La realizzazione della manifestazione è resa possibile anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrate fin da subito dal presidente del Red Tiger, Antonio Ranieri, che ha messo a disposizione la struttura sportiva con spirito di apertura e attenzione verso una causa di alto valore sociale, contribuendo concretamente alla diffusione del messaggio dello sport come strumento di coesione e inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Roma, torna il ProAbile Day: lo sport che abbatte ogni barriera
Leggi anche: Natale a Quarto: cultura, territorio e inclusione protagonisti il 27 e 28 dicembre
Natale di Sport e Inclusione Il 28 dicembre a Roma il 1° ProAbile Day sport, tradizioni e comunità al Centro Sportivo Red Tigers 1957; ProAbile Day: sport inclusivo a Roma per un Natale senza barriere; Il Natale è speciale con il Gast Christmas Basket, festa di sport e inclusione; Fine settimana con lo sport.
Natale di Sport e Inclusione - 00, il Centro Sportivo Red Tigers 1957 (Via dei Ruderi di Torrenova 2, Roma) ospiterà il 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione, una giornata aperta ... politicamentecorretto.com
Il Natale è speciale con il Gast Christmas Basket, festa di sport e inclusione - (“Giochiamo anche se triboliamo”), è stata una vera festa di sport e inclusione sociale per persone di ogni età con abilità divers ... reggionline.com
Sport e solidarietà nel weekend di Natale con Inclusive Sport Days - Nel weekend del 20 e 21 dicembre – si legge in una nota – si è svolta la terza edizione degli Inclusive Sport Days, l’evento di ... msn.com
Al Caffé dello Sport Babbo Natale é passato davvero Grazie a tutti per aver partecipato! - facebook.com facebook
Quando tutti festeggiano il Natale ma nella tua religione é il 7 gennaio, e soprattutto anziché fartelo trascorrere a casa, con i parenti, a cominciare il pranzo alle 13, dare il via ai secondi alle 17, pulirsi la bocca con le verdure alle 19, far uscire il carrello dei dolci x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.