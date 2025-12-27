Natale di Sport e Inclusione il 28 dicembre a Roma il 1° ProAbile Day

Domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 10.00, il Centro Sportivo Red Tigers 1957 (Via dei Ruderi di Torrenova 2, Roma) ospiterà il 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione, una giornata aperta alla cittadinanza a entrata gratuita, dedicata allo sport inclusivo, alla partecipazione e alla valorizzazione delle abilità di ciascuno. Si tratta di un evento del 6° Municipio, patrocinato dalla Regione Lazio, e gestito per gli aspetti organizzativi dall'H2O Eventi, una iniziativa che ha fatto suo il format di Sport in Famiglia. La realizzazione della manifestazione è resa possibile anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrate fin da subito dal presidente del Red Tiger, Antonio Ranieri, che ha messo a disposizione la struttura sportiva con spirito di apertura e attenzione verso una causa di alto valore sociale, contribuendo concretamente alla diffusione del messaggio dello sport come strumento di coesione e inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

