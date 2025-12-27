Natale, per una città di mare, è tradizionalmente un periodo di bassa stagione. A Fano, però, tra oggi e lunedì, lo sport cambia il ritmo della città e diventa un motore economico concreto. A dirlo sono i numeri della Fano International Volley Cup, torneo internazionale giovanile organizzato dalla Virtus Volley Fano, giunto alla settima edizione: 125 squadre partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, tra cui sei formazioni di Belgrado, per un movimento complessivo di circa 3.200 presenze turistiche. Di queste, 1.600 persone hanno pernottato, distribuite in 16 strutture ricettive tra Fano, Senigallia e Gabicce, con un volume d’affari stimato intorno al milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale di sport con la Volley Cup . In 3.200 per un milione di indotto

Leggi anche: Natale di sport e turismo: il volley riempie alberghi e genera un indotto da un milione

Leggi anche: Artigianato, ass. Cappello: "Artigiano in Fiera momento che vale 200 mln di indotto per Milano"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale di sport con la Volley Cup . In 3.200 per un milione di indotto; Offida capitale della pallavolo giovanile con la 17esima Marche International Volley Cup; Un po’ di sport da vedere in tv durante le feste di Natale; Il mondo dello sport augura un Buon Natale a tutti.

Natale di sport con la Volley Cup. In 3.200 per un milione di indotto - A Fano, però, tra oggi e lunedì, lo sport cambia il ritmo della città e diventa un motore economico concreto. msn.com