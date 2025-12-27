Natale di paura a Ponticelli | spara contro l’auto dell’ex compagna

Anni di stalking, violenze e minacce in un clima di possesso camorristico: arrestato un 32enne dopo due giorni di ricerche serrate dei carabinieri. Siamo nel quartiere Ponticelli, area est di Napoli, sono più o meno le 17 del giorno di Natale. Una donna di 25 anni contatta il 112 riferendo di aver udito alcuni colpi d’arma da fuoco. La gioia de l pranzo di Natale interrotta dal rumore della paura. “Ha sparato, é stato lui”. Nelle vicinanze della sua abitazione c’è la macchina della donna parcheggiata ed è da lì che provengono gli spari. Arrivano i carabinieri della locale stazione. La donna dichiara di aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installate per una maggiore sicurezza e per paura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

