Natale di gioco e sorrisi | Collego dona mattoncini ai bambini ricoverati

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Natale, da tre anni consecutivi, Collego rinnova un gesto concreto di vicinanza e allegria per i bambini ricoverati nel reparto diPediatria dell'ospedale di Forlì. Anche quest’anno l’associazione ha donato numerosi set di mattoncini, appartenenti a diverse linee, consegnandoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Carabinieri travestiti da Babbo Natale per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati

Leggi anche: Sorrisi, regali e storie ai bambini ricoverati e alle loro famiglie

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giochi, dolci e sorrisi: a Gavorrano un Natale di solidarietà con la Croce Rossa.

A Natale giochi, sorrisi e solidarietà con la Polizia - com) Roma, 24 dicembre 2025 – Il Natale è da sempre un simbolo di pace, gioia e solidarietà. mi-lorenteggio.com

Gelato e sorrisi, il Natale della solidarietà per i bambini di Peter Pan - Lo scorso sabato, l’Hotel Principe Torlonia di Roma si è animato di colori, profumi e risate: protagonista indiscussa, la gioia dei bambini seguiti dall’Associazione Peter Pan ODV, accolti in un ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.