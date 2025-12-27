Natale da incubo per una famiglia | tutti e 5 intossicati situazione grave 

Un pranzo di Natale in famiglia, i piatti preparati con cura, i brindisi, le risate. Poi, all’improvviso, qualcosa cambia. I primi malesseri, lo choc, la paura che cresce ora dopo ora, fino alle sirene dell’ambulanza e a cinque persone portate di corsa in ospedale. È quello che è successo il 25 dicembre a una famiglia lombarda, riunita come ogni anno per festeggiare insieme. In pochi si sarebbero aspettati che proprio quel pranzo di festa potesse trasformarsi in un Natale da incubo, con tutti i presenti costretti al ricovero per una grave intossicazione alimentare. Il pranzo, i primi sintomi e la paura che cresce. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

