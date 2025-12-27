Il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, si è trasformato in un incubo per una famiglia di cinque persone, finite tutte al Pronto soccorso per una grave intossicazione alimentare. Il sospetto iniziale è che all’origine del malessere possano esserci stati alcuni alimenti consumati durante il pasto festivo, forse funghi, anche se gli accertamenti sono ancora in corso. Coinvolti il nonno, nato nel 1933, i genitori classe 1960 e 1962 e i due figli, nati nel 1994 e 1996. Tutti sono stati trasportati e ricoverati all’ Ospedale di Circolo di Varese, dove si trovano tuttora sotto osservazione. A lanciare l’ allarme sono state le stesse vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Natale da incubo per una famiglia: tutti e 5 intossicati dai funghi, situazione grave

