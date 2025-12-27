natale amaro

di Loriano Zannoni Il disastro di Natale veste i panni subdoli di infortunio al piede per Mark Ogden. L’ala grande americana, che nelle ultime settimane aveva decisamente convinto dopo aver passato un periodo complicato, non ci sarà con Pistoia e dovrà fermarsi per diverse settimane. La diagnosi e i tempi di recupero ufficiali non ci sono ma, di fatto, al momento la Dole è senza stranieri, anche perché Robinson non rientrerà a inizio 2026. È emergenza e arriva in un momento tecnicamente fantastico per la squadra, che a Forlì era arrivata a cinque vittorie consecutive e domani con Pistoia potrà tentare di giungere a quota sei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

