NATALE AL CLUB DEL LIBRO di Sarah Morgan | Recensione

Natale al club del libro di Sarah Morgan é la storia perfetta da portare con voi in questi giorni di festa. In Italia é edito da Harper Collins e tradotto da Elena Vezzalini. Trama. Con il suo fascino storico e la biblioteca perfetta, il Maple Sugar Inn è considerato la destinazione d'eccellenza per una vacanza invernale. Con l'avvicinarsi delle festività, la locanda è piena di ospiti in cerca della loro vacanza da sogno. Ma Hattie Coleman, rimasta vedova troppo giovane e stanca di destreggiarsi tra l'hotel e il ruolo di madre single, sogna solo di superare la stagione delle feste. Quando Erica, Claudia e Anna, amiche di lunga data che sembrano avere tutto, si presentano per una vacanza del club del libro, ogni cosa cambia.

