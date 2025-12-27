Natale a Battipaglia | la Blue Street Band in centro per incantare grandi e piccini
Questa sera, 27 dicembre, a partire dalle ore 18, il centro di Battipaglia si trasformerà in un palco a cielo aperto: la Blue Street Band sarà protagonista di una serata magica, con musiche natalizie e tanti altri brani per offrire un'atmosfera unica. Prevista una folta partecipazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Babbo Natale in corsia: musica, sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Battipaglia Un pomeriggio di festa, emozione e dolcezza ha attraversato le corsie dell'Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia grazie all'iniziativa "Babbo Natale - facebook.com facebook
