Natale a Battipaglia | la Blue Street Band in centro per incantare grandi e piccini

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, 27 dicembre, a partire dalle ore 18, il centro di Battipaglia si trasformerà in un palco a cielo aperto: la Blue Street Band sarà protagonista di una serata magica, con musiche natalizie e tanti altri brani per offrire un'atmosfera unica. Prevista una folta partecipazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

