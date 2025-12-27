“Mas” come Massimo, Andrea e Salvo, ma anche come memoria, amicizia e speranza. Si chiama così l'associazione intitolata a Pirozzo, Miceli e Turdo, i tre giovani uccisi a Monreale nella sparatoria dello scorso 26 aprile, che sarà presentata domani (28 dicembre) alle 10 in piazza Guglielmo II. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Nasce "Mas", l'associazione in memoria delle tre vittime della strage di Monreale

Leggi anche: Memoria e solidarietà, a Monreale nasce l’associazione dedicata a Massimo, Andrea e Salvo

Leggi anche: Strage di Ercolano, l'ira dei parenti delle vittime: "17 anni di carcere per tre morti non sono giustizia"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Strage di Monreale, nasce l’associazione che ricorda le tre vittime - Come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i tre giovani rimasti uccisi nella sparatoria, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile scorsi a ... livesicilia.it