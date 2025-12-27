Nasce Mas l' associazione in memoria delle tre vittime della strage di Monreale
“Mas” come Massimo, Andrea e Salvo, ma anche come memoria, amicizia e speranza. Si chiama così l'associazione intitolata a Pirozzo, Miceli e Turdo, i tre giovani uccisi a Monreale nella sparatoria dello scorso 26 aprile, che sarà presentata domani (28 dicembre) alle 10 in piazza Guglielmo II. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
