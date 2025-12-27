Napoli spara contro l’auto dell’ex a Natale | arrestato 32enne

Ha sparato contro l’auto della ex nel giorno di Natale dopo minacce, persecuzioni e botte. I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 32enne per atti persecutori. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 25 dicembre quando la donna ha sentito dei colpi di arma da fuoco provenire dalla strada vicino casa dove era parcheggiata la sua auto. La 25enne ha così visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che ha installato per avere una maggior sicurezza e riconosce l’ex compagno. L’uomo ha 32 anni e con lui ha avuto una relazione durata circa cinque anni dalla quale sono nati due figli, hanno 3 e 1 anno e mezzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

