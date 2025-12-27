Napoli l’ex bomber non ha dubbi | Hojlund? Tra i migliori centravanti al mondo
Domani sulla strada del Napoli ci sarà la Cremonese e a guidare l’attacco toccherà sicuramente Rasmus Hojlund, assoluto protagonista – insieme a Neres – del successo in Supercoppa. Prima l’assist e il gol in semifinale contro il Milan, poi in finale contro il Bologna ha stravinto le continue battaglie con la retroguardia rossoblù. Un talento che non è passato inosservato, anche agli occhi di esperti di quel ruolo come Christian Vieri. “Conte ha un bellissimo problema da risolvere”, Vieri esalta il danese e avvisa il tecnico azzurro. Parole che lasciano senza fiato, quelle pronunciata da Vieri, durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
