Dopo il convincente successo in Supercoppa, è tempo ora di guardare avanti e al futuro azzurro. Ma non solo in termini di partite, della sfida alla Cremonese di domani e di un campionato sempre più difficile e avvincente, ma anche di mercato e all’imminente apertura della sessione di riparazione. E nello specifico a due possibili cessioni azzurre: Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino. Il Sassuolo su Mazzocchi e la Cremonese su Ambrosino: il punto della trattative. Uno ha il capitano Di Lorenzo davanti, l’altro colossi come Hojlund e il ritorno di Lukaku da tenere in considerazione. Entrambi hanno poco spazio, offuscati dalla presenza di alcuni intoccabili e con la possibilità dunque di cambiare area già a partire da questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, due azzurri nel mirino di Sassuolo e Cremonese: pronta la doppia cessione

GAZZETTA - Napoli, nel mirino ci sono sempre Pellegrini, Juanlu Sanchez e Atta, le ultime - La Gazzetta dello Sport scrive del mercato del Napoli: "Avere Lobotka, McTominay e Elmas ricollocato sembra sufficiente e rivedere Anguissa (quasi) a bordo campo è una spruzzata di sana allegria. napolimagazine.com