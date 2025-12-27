Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli in campionato dopo il successo in Supercoppa. Una sfida tutt’altro che semplice per gli azzurri, che faranno visita ad un’ostica Cremonese. Un match già di per sé complesso, ma che si complica ancora di più a causa di tre pesanti assenze dell’ultima ora. Conte, infatti, dovrà rinunciare a Mathias Olivera, Sam Beukema e Romelu Lukaku. Fuori dalla lista convocati: Olivera, Beukema e Lukaku restano a Napoli. Il loro impiego contro la Cremonese era in forte dubbio già alla vigilia. Olivera e Beukema non hanno ancora del tutto smaltito, rispettivamente, il problema muscolare e la contusione al piede rimediata prima della semifinale di Supercoppa contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, doccia fredda per Conte: in tre saltano la trasferta di Cremona

Leggi anche: La decisione di Conte spiazza: doccia fredda Napoli

Leggi anche: Doccia fredda per il Napoli: il club di De Laurentiis rischia grosso. La verità!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mattarella benedice le spese per la difesa, poco popolari ma necessarie: doccia fredda per Conte e Schlein; Doccia fredda per il Napoli: il club di De Laurentiis rischia grosso. La verità!; Doccia fredda per il Napoli | il club di De Laurentiis rischia grosso La verità!; Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: quando si gioca, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Benfica-Napoli 2-0: Mourinho batte Conte, decidono Rios e Barreiro - Al Da Luz passa il Benfica di Mourinho, che si rimette in corsa per la Champions e costringe la squadra di Conte a un ... corrieredellosport.it

Una moda senza tempo, senza età, senza confini. Da Tokyo fino a Napoli, da adulti o da bambini, cantare unisce tutti. E farlo tra amici e’ ancora più bello di farlo da solo sotto la doccia! Prenota la tua sala privata su www.quartieregenerale.it #karaoke #sa - facebook.com facebook