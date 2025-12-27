Napoli deciso il futuro di Vergara | un club di Serie A in pole

Il futuro di Antonio Vergara entra nel vivo. Il centrocampista del Napoli è finito nel mirino di più club di Serie A in vista della prossima finestra di mercato. Dopo alcune buone prestazioni nelle ultime settimane, il suo nome è tornato al centro delle discussioni, anche alla luce delle difficoltà numeriche vissute dal reparto azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, una squadra in particolare sarebbe pronta a muoversi con decisione. Una situazione che potrebbe portare a una svolta imminente per il giovane talento. Vergara prepara le valigie: un club di A è in pole position. Antonio Vergara ha saputo ritagliarsi lo spazio giusto nelle ultime uscite del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

