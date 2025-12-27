Napoli colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpisce la moglie anche con un ferro da stiro e le provoca fratture alle costole: marito violento arrestato in provincia di Napoli. È accaduto ieri a Sant'Antonio Abate. Ieri, i Carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un'abitazione per la segnalazione di una violenta lite in famiglia. All'arrivo dei militari la situazione appariva particolarmente concitata. Inequivocabili i segni di colluttazione all'interno dell'appartamento. Un uomo di 66 anni, in forte stato di agitazione, è stato fermato mentre stava tentando di aggredire la moglie, una donna di 61 anni, già ferita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

napoli colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole

© Iltempo.it - Napoli, colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole

Leggi anche: Picchia la moglie a sangue con un ferro da stiro: lei finisce in ospedale

Leggi anche: Con oltre 16mila recensioni questo ferro da stiro si conferma il miglior alleato per i nostri abiti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

napoli colpisce moglie ferroNapoli, colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole - Colpisce la moglie anche con un ferro da stiro e le provoca fratture alle costole: marito violento arrestato in provincia di Napoli. iltempo.it

napoli colpisce moglie ferroSant'Antonio Abate: colpisce la moglie con un ferro da stiro e la sbatte contro il frigorifero, arrestato un 66enne - Ieri a Sant’Antonio Abate, i Carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di ... msn.com

napoli colpisce moglie ferroAggredisce la moglie con un ferro da stiro, arrestato - Scene di violenza brutale a Sant'Antonio Abate: un 66enne in carcere. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.