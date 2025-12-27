Napoli colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole
Colpisce la moglie anche con un ferro da stiro e le provoca fratture alle costole: marito violento arrestato in provincia di Napoli. È accaduto ieri a Sant'Antonio Abate. Ieri, i Carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un'abitazione per la segnalazione di una violenta lite in famiglia. All'arrivo dei militari la situazione appariva particolarmente concitata. Inequivocabili i segni di colluttazione all'interno dell'appartamento. Un uomo di 66 anni, in forte stato di agitazione, è stato fermato mentre stava tentando di aggredire la moglie, una donna di 61 anni, già ferita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
