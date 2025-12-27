Napoli calcinacci cadono da un cornicione in via Toledo | ferite due turiste

Paura nel cuore di Napoli nel pomeriggio di Santo Stefano. Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve dopo essere state colpite da calcinacci staccatisi improvvisamente da un cornicione in via Toledo, una delle strade più affollate della città. Napoli, calcinacci cadono da un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

