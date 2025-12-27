Napoli calcinacci cadono da un cornicione in via Toledo | ferite due turiste

Paura nel cuore di Napoli nel pomeriggio di Santo Stefano. Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve dopo essere state colpite da calcinacci staccatisi improvvisamente da un cornicione in via Toledo, una delle strade più affollate della città.

