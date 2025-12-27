Napoli calciatore 18enne ferito con due coltellate a Chiaia | ?è ricoverato in rianimazione| Video

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e.

Napoli, 18enne accoltellato nella zona della movida: è grave. Caccia agli aggressori - Napoli, 18enne accoltellato nella notte a Chiaia mentre era con amici: colpito da sconosciuti in scooter, è ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni ... tag24.it

Napoli: tenta di sedare una lite in strada, accoltellato 18enne - La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. affaritaliani.it

