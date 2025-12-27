napoli calciatore 18enne accoltellato in pieno centro si costituiscono due minori un 15enne confessa

Due coltellate al ventre e al fianco, la fuga. Poi la confessione. Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio campano, è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un gruppo di almeno quattro persone: una spedizione contro di lui avvenuta in via Bisignano, quartiere Chiaia, la zona della movida di Napoli affollatissima nel venerdì sera festivo. In serata si sono costituiti due degli aggressori: a confessare il ferimento materiale è stato un ragazzo di 15, mentre ha 17 anni uno dei suoi complici. Il pm della procura minorile li interrogherà nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

