Napoli Bagnoli | controlli dei carabinieri Due incensurati denunciati

Denunce per droga e armi improprie, intensificati i controlli contro parcheggiatori abusivi. I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante le operazioni i militari hanno fermato a via Cinthia un 24enne incensurato. L’uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e di 370 euro in contanti. Il 31enne è stato denunciato. Sempre a via Cinthia i militari fermano un’altra persona. É un uomo di 49anni e anche lui è incensurato. Nella sua auto un’ascia, un martello e un coltello. Armi per le quali non è stata fornita alcuna giustificazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

