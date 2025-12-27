I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti intorno all'una di notte nel quartiere Chiaia, in via Bisignano, dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio. Dai primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo pare che il ragazzo mentre passeggiava in compagnia di amici sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con 2 fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell'ospedale San Paolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, accoltellato 18enne, è grave. Colpito mentre passeggiava con gli amici

Leggi anche: Napoli, 18enne incensurato accoltellato mentre passeggiava con gli amici

Leggi anche: Accoltellato mentre passeggiava con amici: 18enne in Rianimazione a Napoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli 18enne accoltellato per strada | è grave.

Napoli, accoltellato 18enne, è grave. Colpito mentre passeggiava con gli amici - I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti intorno all'una di notte nel quartiere Chiaia, in via Bisignano, dove poco prima un ... iltempo.it