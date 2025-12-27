Napoli a due velocità | il Maradona è un fortino fuori serve la svolta

Due squadre nello stesso campionato. Il Napoli versione Napoli sembra vivere una stagione sdoppiata: dominante, sicuro e quasi intoccabile al Stadio Diego Armando Maradona, fragile e intermittente lontano da Fuorigrotta. Un contrasto evidente che accompagna il cammino della squadra di Antonio Conte e che rende le prossime trasferte un passaggio chiave della stagione. Sette ko lontano da casa. I numeri spiegano più di tante analisi. Tra campionato e Champions League, il Napoli ha già perso sette volte in trasferta. Una statistica pesante, che racconta un rendimento esterno troppo altalenante per una squadra che punta in alto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Napoli a due velocità: il Maradona è un fortino, fuori serve la svolta

