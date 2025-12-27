Il Napoli si prepara la trasferta di Verona per dare continuità a successo in Supercoppa italiana, ma soprattutto alle magnifiche prestazioni dimostrate in campo, sia a livello tattico che a livello tecnico ma anche e soprattutto a livello atletico. La trasferta di Cremona è più insidiosa di quanto si possa pensare difatti la Cremonese è una squadra ostica che gioca bene con alcuni individualità che possono creare problemi al Napoli, soprattutto in casa. Il Napoli a Cremona.. Conte è ancora le prese con due ballottaggi come contro il Milan e Bologna in Supercoppa italiana. Il primo dubbio da sciogliere in difesa con un JJ ad altissimo livello che si gioca con Buongiorno il posto da titolare, un Buongiorno purtroppo ancora non al top ed in perfetta forma. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli a Cremona per dare continuità…

Leggi anche: Napoli ad Udine per dare continuità in campionato …

Leggi anche: Napoli Inter, arriva un’altra occasione per confermarsi e dare continuità ad un avvio straripante

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli a Cremona vincere per restare tra le prime

Il #Napoli e le sette sconfitte in trasferta, Cremona sarà un test per capire se il trauma è stato superato La Gazzetta: dal #City fino a Udine, passando per il #Milan, il Torino, il Psv, Il Bologna e il Benfica. La Supercoppa ha guarito i mali della squadra di #Conte - facebook.com facebook

Il Napoli riparte dopo la Supercoppa, obiettivo vincere a Cremona. Elmas, "ora vogliamo chiudere il 2025 con i 3 punti" #ANSA x.com