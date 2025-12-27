Napoli 18enne ferito con due coltellate a Chiaia | è ricoverato in rianimazione
I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli
Leggi anche: Due coltellate a fianco e ventre: 18enne in rianimazione
Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione; Gambizzato un uomo in pieno centro: paura nel cuore della città; Pomigliano d'Arco, bambino di 7 anni ferito al braccio da un proiettile la sera della Vigilia di Natale; Uomo ferito alle gambe da due uomini coi volti nascosti da caschi a Torre Annunziata.
Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione - I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato ... msn.com
Napoli. Notte di sangue a Chiaia, 18enne accoltellato mentre passeggia con gli amici - I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Bisignano dopo la segnalazione di un giovane ferito gravemente da arma da punta e ... lostrillone.tv
Napoli, diciottenne accoltellato a Chiaia: è in rianimazione - Due i fendenti che gli sono stati inflitti: al ventre e al fianco sinistro ... rainews.it
La polizia arresta un 18enne e denuncia un complice #Napoli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.