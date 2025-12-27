I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione

Leggi anche: Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli

Leggi anche: Due coltellate a fianco e ventre: 18enne in rianimazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione; Gambizzato un uomo in pieno centro: paura nel cuore della città; Pomigliano d'Arco, bambino di 7 anni ferito al braccio da un proiettile la sera della Vigilia di Natale; Uomo ferito alle gambe da due uomini coi volti nascosti da caschi a Torre Annunziata.

Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione - I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato ... msn.com