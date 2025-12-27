I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Bisignano dove un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria è stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio. Dai primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo pare che il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con due fendenti al ventre e al fianco sinistro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell’ospedale San Paolo. Il 18enne è stato operato d’urgenza e si trova tuttora ricoverato in rianimazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, 18enne accoltellato per strada: è grave

Leggi anche: Milano, accoltellato davanti a scuola 18enne: è grave

Leggi anche: Accoltellato davanti a scuola a Sesto: grave 18enne dopo una lite

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, 18enne accoltellato per strada: è grave; ; Accoltellamento dopo una lite: gravissimo un giovane, aggressore incastrato da un video.

Napoli, prova a fuggire da una rapina: ragazzo di 25 anni accoltellato alla schiena - Ha tentato di sfuggire a un rapinatore che lo ha colpito con due fendenti alla schiena. msn.com

La polizia arresta un 18enne e denuncia un complice #Napoli - facebook.com facebook