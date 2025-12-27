Napoli 18enne accoltellato nella movida di Chiaia | si costituiscono due ragazzini di 15 e 17 anni

27 dic 2025

Due ragazzini di 15 e di 17 anni si sono costituiti questa sera alle forze dell’ordine per l’agguato a Bruno Petrone, un 18enne accoltellato la scorsa notte a Napoli, nel centralissimo quartiere di Chiaia. Il 15enne, secondo quanto si apprende, avrebbe confessato di essere l’accoltellatore materiale del giovane, mentre il secondo avrebbe ammesso di aver fatto parte del gruppo autore dell’aggressione. Il 18enne, calciatore dilettante, sarebbe stato vittima di una vera e propria aggressione organizzata: diverse persone sarebbero arrivate a bordo di almeno due scooter. Quanto farebbe pensare a una sorta di spedizione punitiva contro il 18enne, incensurato, che risiede nel quartiere Vicaria. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli

Leggi anche: Napoli, tragedia nel quartiere Chiaia: 18enne accoltellato in strada, è in gravi condizioni

