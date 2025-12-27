AGI - Un ragazzo è stato accoltellato a Napoli nella notte all'una e un quarto. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano nel quartiere Chiaia: poco prima Bruno Petrone, un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria, era stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio. Dai primi accertamenti effettuati dai militari del Nucleo operativo, è emerso che il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, è stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con due fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell'ospedale San Paolo, ed è stata operata d'urgenza e ora è ricoverata in rianimazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Napoli, 18enne accoltellato mentre è a passeggio con gli amici. Si costituiscono due minori

