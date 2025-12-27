Napoli, 27 dic. - (Adnkronos) - Hanno 15 e 17 anni i due minorenni che in serata si sono presentati in questura e dai carabinieri per confessare di aver accoltellato nella notte tra venerdì e sabato un 18enne a Napoli. La violenta aggressione è avvenuta a Chiaia in via Bisignano. Sul caso indagano i carabinieri, ora coordinati dalla Procura per Minorenni di Napoli. La posizione dei due giovanissimi è al vaglio degli inquirenti. Il 18enne, invece, resta ricoverato in gravi condizioni in rianimazione, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per le ferite all'addome e al fianco sinistro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, 18enne accoltellato a Chiaia: si costituiscono due minorenni

